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Дональд Трамп пошутил о возможности бомбардировок России американскими самолетами

Автор: Константин Широкун

Экс-президент США Дональд Трамп в шутку призвал американские самолеты с китайскими флагами на крыльях бомбить Россию. По мнению политика, это могло бы развязать новую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джоша Доуси.

В беседе со своими донатерами экс-президент США Дональд Трамп пошутил о потенциальной возможности бомбардировок территории России американскими самолетами F-22. По мнению американского политика, на них можно повесить китайский флаг и таким образом спровоцировать новый военный конфликт, на этот раз уже между Россией и Китаем.

Американцам в своем шутливом сценарии Трамп уготовил роль статистов: по идее политика народ США просто будет сидеть, и смотреть, пока два больших народа будут драться между собой.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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