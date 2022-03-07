Дональд Трамп пожартував про можливість бомбардувань Росії американськими літаками

Екс-президент США Дональд Трамп жартома закликав американські літаки з китайськими прапорами на крилах бомбити Росію. На думку політика, це могло б розв'язати нову війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джоша Доусі.
У бесіді зі своїми донатерами експрезидент США Дональд Трамп пожартував про потенційну можливість бомбардувань території Росії американськими літаками F-22. На думку американського політика, на них можна повісити китайський прапор і таким чином спровокувати новий військовий конфлікт, цього разу вже між Росією і Китаєм.
Американцям у своєму жартівливому сценарії Трамп підготував роль статистів: по ідеї політика народ США просто буде сидіти, і дивитися, поки два великих народи будуть битися між собою.
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