На дому та у закладах: у КМДА розповіли, як допомагатимуть маломобільним киянам взимку

Варіанти тимчасового розміщення

У Києві готують енергетично автономні заклади для маломобільних людей, які будуть мати належні умови.

"Ми насамперед орієнтуємося на ті можливості та заклади, які вже є в Києві. Принципово важливо, щоб ці заклади були енергетично автономними. Також необхідно забезпечити належні умови проживання та догляд. Тому ми формуємо окремі напрямки розміщення, щоб кожна людина отримувала саме ту допомогу, якої потребує", - розповіла Хонда.

Вона уточнила, що йдеться насамперед про самотніх людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та багатодітні родини.

За словами Хонди, до цієї роботи долучилися і приватні заклади, запропонувавши додаткові місця для тимчасового розміщення. Також збільшується кількість місць у столичних лікарнях.

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Більшість опитаних відмовляються залишати домівки

Наразі лише близько 3 000 киян із соціально вразливих груп висловили готовність скористатися можливістю тимчасового переїзду в разі потреби. Більшість людей відмовляються від евакуації.

"Понад 90% опитаних сказали, що залишатимуться вдома, навіть якщо ситуація ускладниться. Особливо категорично налаштовані самотні люди старшого віку. Ми маємо це враховувати й розуміти, що в разі надзвичайної ситуації саме до таких людей соціальним працівникам, імовірно, доведеться приходити додому та надавати допомогу на місці", - наголосила заступниця голови КМДА.

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Доставка їжі та верифікація даних

Наразі місто шукає ресурси для охоплення допомогою людей, які не можуть або не хочуть залишати домівки у випадку тривалої відсутності тепла та електрики.

"Насамперед ідеться про забезпечення гарячим харчуванням. Зараз міський гуманітарний штаб співпрацює з благодійними фондами та закладами, які можуть допомогти з приготуванням і доставкою їжі. Ми формуємо відповідний резерв, щоб у разі відсутності тепла, коли люди не матимуть можливості самостійно приготувати їжу, забезпечити їх харчуванням удома", – повідомила Хонда.

Вона також розповіла, що з травня місто проводило системну роботу з верифікації та актуалізації даних маломобільних киян, які в разі надзвичайної ситуації можуть потребувати сторонньої допомоги.

Адже далеко не всі маломобільні люди перебувають на обліку в соціальних службах, а Пенсійному фонду чи лікарням законодавчо заборонено передавати персональні дані.