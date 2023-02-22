ЄС домовився продовжити санкції проти РФ на півроку, але 10-й пакет ще в роботі

"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей (яких вимагали виключити з санкційного списку - ред.). Потім про чотирьох. Вчора про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", - написав він.

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Йозвяк також розповів, що посли ЄС не змогли сьогодні погодити 10-й пакет санкцій проти Росії.

"Переговори продовжаться завтра", - зазначив журналіст, додавши, що ЄС планував ввести нові санкції до річниці вторгнення Росії в Україну, тобто, то 24 лютого.