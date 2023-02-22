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ЄС домовився продовжити санкції проти РФ на півроку, але 10-й пакет ще в роботі

Фото: Євросоюз продовжить санкції проти Росії на півроку (flickr by libereurope)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на півроку. Із санкційного списку нікого не виключатимуть, Угорщина відкликала відповідні вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей (яких вимагали виключити з санкційного списку - ред.). Потім про чотирьох. Вчора про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", - написав він.

Оновлено.

Йозвяк також розповів, що посли ЄС не змогли сьогодні погодити 10-й пакет санкцій проти Росії.

"Переговори продовжаться завтра", - зазначив журналіст, додавши, що ЄС планував ввести нові санкції до річниці вторгнення Росії в Україну, тобто, то 24 лютого.

Нагадаємо, раніше в Politico повідомляли, що Угорщина вимагає виключити із санкційного списку Євросоюзу чотирьох росіян. Якщо цього не станеться, вона загрожує заблокувати продовження обмежень проти РФ.

Також ми писали, що Угорщина заблокувала висловлення протесту ЄС владі Грузії у справі Міхеїла Саакашвілі.

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