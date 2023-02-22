ЕС договорился продлить санкции против Рф на полгода, но 10-й пакет еще в работе

"В Венгрии отступили. Опять. Сначала были переговоры о девяти людях (которых требовали исключить из санкционного списка - ред.). Потом о четырех. Вчера о двух. Сегодня: соглашение без исключений из списка, но продление только на шесть месяцев, а не на девять или 12 месяцев, как просили многие другие страны-члены ЕС", - написал он.

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Йозвяк также рассказал, что послы ЕС не смогли сегодня согласовать 10-й пакет санкций против России.

"Переговоры продолжатся завтра", - отметил журналист, добавив, что ЕС планировал ввести новые санкции к годовщине вторжения России в Украину, то есть 24 февраля.