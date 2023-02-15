Угорщина заблокувала рішення ЄС щодо вимоги звільнити Саакашвілі з в'язниці
Угорщина заблокувала висловлення протесту ЄС владі Грузії у справі Михеїла Саакашвілі. Стан здоров'я експрезидента Грузії, який відбуває шестирічний термін ув'язнення за нібито зловживання владою, значно погіршився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Згідно з повідомленням, Польща виступила з ініціативою призупинити термін відбування покарання Саакашвілі, щоб він міг пройти лікування за кордоном. Ця пропозиція мала бути включена у дипломатичний протест ЄС, що планували висловити Тбілісі.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький минулого тижня після саміту ЄС заявив, що Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування. В ЄС Саакашвілі вважають ворогом Кремля, тому є побоювання, що Росія вб'є його руками Грузії. У подібному тоні висловився й глава польського уряду.
"Ми боїмося, що все найгірше може статися з ним в Грузії", - зізнався Моравецький.
Пропозицію щодо Грузії підтримали всі країни ЄС, крім Угорщини. Дипломати ЄС запевняють, що намагаються переконати Будапешт змінити свою думку з цього приводу. Варто зазначити, що після досягнення одностайності всередині співтовариства інструментом тиску, який ЄС може використати, є те, що Грузія має європейські прагнення.
Прессекретар голови дипломатії ЄС Борреля Петер Стано не став коментувати інформацію про запланований демарш ЄС у справі Саакашвілі.
Міхеїл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Лікарська команда екс-президента заявила, що його стан здоров’я значно погіршився після того, як він був ув’язнений у жовтні 2021 року та почав голодування. Наприкінці 2021 року його забрали до лікарні.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михеіла Саакашвілі.
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