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От домов - максимум на 10 км: Париж и часть Франции закрывают на локдаун

Автор: Андрей Василюк

18 марта французский премьер-министр ввел на месяц локдаун в Париже и части северных регионах. Решение принято из-за стремительного распространения очень заразных вариантов коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил на пресс-конференции, что сейчас Франция оказалась в плену третьей волны.

Локдаун начнется с полуночи 19 марта в 16 наиболее пострадавших от COVID-19 департаментах в большом Парижском регионе, северном регионе Верхняя Франция, департаменте Сена и Марна и южной зоне Приморских Альп.

Школы остаются открытыми, а людям будет разрешено находиться на улице в радиусе 10 км от их домов. Людям, которые проживают в этих районах, запрещено ездить в другие части Франции без веских причин.

Магазины, продающие товары первой необходимости, и книжные магазины будут оставаться открытыми.

Общенациональный комендантский час, который действует с середины декабря, будет действовать и далее, но теперь будет начинаться на час раньше - в 19:00.

Кастекс заявил, что Франция восстановит прививки вакциной AstraZeneca после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о ее безопасности.

"Я уверен, что доверие общественности к вакцине возобновится", - сказал он.

Напомним, на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Его было сложно обнаружить. У людей, которые им заразились, "были типичны для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

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