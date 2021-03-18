От домов - максимум на 10 км: Париж и часть Франции закрывают на локдаун

18 марта французский премьер-министр ввел на месяц локдаун в Париже и части северных регионах. Решение принято из-за стремительного распространения очень заразных вариантов коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Жан Кастекс заявил на пресс-конференции, что сейчас Франция оказалась в плену третьей волны.
Локдаун начнется с полуночи 19 марта в 16 наиболее пострадавших от COVID-19 департаментах в большом Парижском регионе, северном регионе Верхняя Франция, департаменте Сена и Марна и южной зоне Приморских Альп.
Школы остаются открытыми, а людям будет разрешено находиться на улице в радиусе 10 км от их домов. Людям, которые проживают в этих районах, запрещено ездить в другие части Франции без веских причин.
Магазины, продающие товары первой необходимости, и книжные магазины будут оставаться открытыми.
Общенациональный комендантский час, который действует с середины декабря, будет действовать и далее, но теперь будет начинаться на час раньше - в 19:00.
Кастекс заявил, что Франция восстановит прививки вакциной AstraZeneca после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о ее безопасности.
"Я уверен, что доверие общественности к вакцине возобновится", - сказал он.
Напомним, на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Его было сложно обнаружить. У людей, которые им заразились, "были типичны для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.