Від будинків - максимум на 10 км: Париж і частину Франції закривають на локдаун

18 березня французький прем'єр-міністр запровадив на місяць локдаун в Парижі та в частині північних регіонів. Рішення ухвалене через стрімке поширення дуже заразних варіантів коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив на прес-конференції, що зараз Франція опинилася в полоні третьої хвилі.
Локдаун розпочнеться з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах у великому Паризькому регіоні, північному регіоні Верхня Франція, департаменті Сена і Марна та південній зоні Приморських Альп.
Школи залишатимуться відкритими, а людям буде дозволено перебувати на вулиці в радіусі 10 км від їхніх будинків. Людям, які проживають у цих районах, заборонено їздити до інших частин Франції без вагомих причин.
Магазини, що продають товари першої необхідності, та книгарні залишатимуться відкритими.
Загальнонаціональна комендантська година, що діє з середини грудня, діятиме й надалі, але тепер розпочинатиметься на годину раніше - о 19:00.
Кастекс заявив, що Франція відновить щеплення вакциною AstraZeneca після того, як Європейське агентство з лікарських засобів заявило про її безпеку.
"Я впевнений, що довіра громадськості до вакцини відновиться", - сказав він.
Нагадаємо, на північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Його було складно виявити. У людей, які ним заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.