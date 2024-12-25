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Домінування українців: склали рейтинг хевівейтерів ХХІ століття

Фото: Володимир Кличко та Олександр Усик (instagram.com/klitschko)
Автор: Андрій Костенко

Після повторної перемоги українця Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі, BoxingScene склав рейтинг топ-10 найкращих бійців надважкої категорії поточного століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Головний тріумфатор 2024 року Усик очолює список, а слідом за ним ідуть співвітчизники – брати Володимир і Віталій Клички.

Топ-10 хевівейтерів ХХІ століття від BoxingScene:

  1. Олександр Усик
  2. Володимир Кличко
  3. Віталій Кличко
  4. Леннокс Льюїс
  5. Тайсон Ф'юрі
  6. Ентоні Джошуа
  7. Деонтей Вайлдер
  8. Джозеф Паркер
  9. Енді Руїс
  10. Кріс Берд

Видання зазначає, що можуть виникнути питання щодо позиції Льюїса. І уточнює, що рейтинг складено виключно за результатами в новому столітті. А в ньому Леннокс провів лише чотири бої, один з яких сенсаційно програв. Саме тому місця в топ-3 йому не знайшлося.

Крім того, BoxingScene "вибачається" перед Хасімом Рахманом, Девідом Туа, Джоном Руїсом і Девідом Хеєм, які, "вочевидь, розташувалися одразу за межами топ-10".

Вітчизняні королі хевівейту

Олександр Усик перейшов у надважку вагу на початку 2019 року у статусі абсолютного чемпіона світу в крузервейті (першій важкій вазі). У найвищому дивізіоні володіє титулами чемпіона за версіями WBA та WBO (з 2021 року) та WBC (з 2024-го). У 2021-2024 роках був також чемпіоном IBF, але добровільно від нього відмовився. Після першої перемого над Ф'юрі і до відмови був абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Володимир Кличко одночасно тримав у руках три пояси. Володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015) та WBA (2011-2015).

Віталій Кличко був чемпіоном за версіями WBO (1999-2000) та WBC (2004-2005, 2008-2013). Після закінчення кар'єри він отримав звання "Вічного чемпіона" WBC.

У липні 2011 року брати Клички зібрали в своїх руках всі чемпіонські титули. Володимир, переміг британця Девіда Хея та до своїх поясів IBF і WBO додав пояс WBA. А Віталій володів титулом WBC.

Фото: Брати Клички в 2011 році зібрали всі чемпіонські пояси (instagram.com/klitschko)

Раніше розповіли про повернення Володимира Кличка на великий ринг та його можливих суперників.

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