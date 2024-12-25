Домінування українців: склали рейтинг хевівейтерів ХХІ століття

Головний тріумфатор 2024 року Усик очолює список, а слідом за ним ідуть співвітчизники – брати Володимир і Віталій Клички.

Топ-10 хевівейтерів ХХІ століття від BoxingScene:

Олександр Усик Володимир Кличко Віталій Кличко Леннокс Льюїс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Деонтей Вайлдер Джозеф Паркер Енді Руїс Кріс Берд

Видання зазначає, що можуть виникнути питання щодо позиції Льюїса. І уточнює, що рейтинг складено виключно за результатами в новому столітті. А в ньому Леннокс провів лише чотири бої, один з яких сенсаційно програв. Саме тому місця в топ-3 йому не знайшлося.

Крім того, BoxingScene "вибачається" перед Хасімом Рахманом, Девідом Туа, Джоном Руїсом і Девідом Хеєм, які, "вочевидь, розташувалися одразу за межами топ-10".

Вітчизняні королі хевівейту

Олександр Усик перейшов у надважку вагу на початку 2019 року у статусі абсолютного чемпіона світу в крузервейті (першій важкій вазі). У найвищому дивізіоні володіє титулами чемпіона за версіями WBA та WBO (з 2021 року) та WBC (з 2024-го). У 2021-2024 роках був також чемпіоном IBF, але добровільно від нього відмовився. Після першої перемого над Ф'юрі і до відмови був абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Володимир Кличко одночасно тримав у руках три пояси. Володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015) та WBA (2011-2015).

Віталій Кличко був чемпіоном за версіями WBO (1999-2000) та WBC (2004-2005, 2008-2013). Після закінчення кар'єри він отримав звання "Вічного чемпіона" WBC.

У липні 2011 року брати Клички зібрали в своїх руках всі чемпіонські титули. Володимир, переміг британця Девіда Хея та до своїх поясів IBF і WBO додав пояс WBA. А Віталій володів титулом WBC.

Фото: Брати Клички в 2011 році зібрали всі чемпіонські пояси (instagram.com/klitschko)