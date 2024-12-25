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Доминирование украинцев: составили рейтинг хевивейтеров ХХІ века

Фото: Владимир Кличко и Александр Усик (instagram.com/klitschko)
Автор: Андрей Костенко

После повторной победы украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри, BoxingScene составил рейтинг топ-10 лучших бойцов супертяжелой категории текущего века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания.

Главный триумфатор 2024 года Усик возглавляет список, а следом за ним идут соотечественники - братья Владимир и Виталий Кличко.

Топ-10 хевивейтеров ХХІ века от BoxingScene:

  1. Александр Усик
  2. Владимир Кличко
  3. Виталий Кличко
  4. Леннокс Льюис
  5. Тайсон Фьюри
  6. Энтони Джошуа
  7. Деонтей Уайлдер
  8. Джозеф Паркер
  9. Энди Руис
  10. Крис Берд

Издание отмечает, что могут возникнуть вопросы относительно позиции Льюиса. И уточняет, что рейтинг составлен исключительно по результатам в новом веке. А в нем Леннокс провел лишь четыре боя, один из которых сенсационно проиграл. Именно поэтому места в топ-3 ему не нашлось.

Кроме того, BoxingScene "извиняется" перед Хасимом Рахманом, Дэвидом Туа, Джоном Руисом и Дэвидом Хэем, которые, "очевидно, расположились сразу за пределами топ-10".

Отечественные короли хевивейта

Александр Усик перешел в супертяжелый вес в начале 2019 года в статусе абсолютного чемпиона мира в крузервейте (первом тяжелом весе). В высшем дивизионе владеет титулами чемпиона по версиям WBA и WBO (с 2021 года) и WBC (с 2024-го). В 2021-2024 годах был также чемпионом IBF, но добровольно от него отказался. После первой победы над Фьюри и до отказа был абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Владимир Кличко одновременно держал в руках три пояса. Владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Виталий Кличко был чемпионом по версиям WBO (1999-2000) и WBC (2004-2005, 2008-2013). После окончания карьеры он получил звание "Вечного чемпиона" WBC.

В июле 2011 года братья Кличко собрали в своих руках все чемпионские титулы. Владимир, победив британца Дэвида Хэя, к своим поясам IBF и WBO добавил пояс WBA. А Виталий владел титулом WBC.

Фото: Братья Кличко в 2011 году собрали все чемпионские пояса (instagram.com/klitschko)

 

Ранее рассказали о возвращении Владимира Кличко на большой ринг и его возможных соперниках.

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