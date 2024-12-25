Доминирование украинцев: составили рейтинг хевивейтеров ХХІ века

Главный триумфатор 2024 года Усик возглавляет список, а следом за ним идут соотечественники - братья Владимир и Виталий Кличко.

Топ-10 хевивейтеров ХХІ века от BoxingScene:

Александр Усик Владимир Кличко Виталий Кличко Леннокс Льюис Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер Энди Руис Крис Берд

Издание отмечает, что могут возникнуть вопросы относительно позиции Льюиса. И уточняет, что рейтинг составлен исключительно по результатам в новом веке. А в нем Леннокс провел лишь четыре боя, один из которых сенсационно проиграл. Именно поэтому места в топ-3 ему не нашлось.

Кроме того, BoxingScene "извиняется" перед Хасимом Рахманом, Дэвидом Туа, Джоном Руисом и Дэвидом Хэем, которые, "очевидно, расположились сразу за пределами топ-10".

Отечественные короли хевивейта

Александр Усик перешел в супертяжелый вес в начале 2019 года в статусе абсолютного чемпиона мира в крузервейте (первом тяжелом весе). В высшем дивизионе владеет титулами чемпиона по версиям WBA и WBO (с 2021 года) и WBC (с 2024-го). В 2021-2024 годах был также чемпионом IBF, но добровольно от него отказался. После первой победы над Фьюри и до отказа был абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Владимир Кличко одновременно держал в руках три пояса. Владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Виталий Кличко был чемпионом по версиям WBO (1999-2000) и WBC (2004-2005, 2008-2013). После окончания карьеры он получил звание "Вечного чемпиона" WBC.

В июле 2011 года братья Кличко собрали в своих руках все чемпионские титулы. Владимир, победив британца Дэвида Хэя, к своим поясам IBF и WBO добавил пояс WBA. А Виталий владел титулом WBC.

Фото: Братья Кличко в 2011 году собрали все чемпионские пояса (instagram.com/klitschko)