У Домінікані обвалився дах нічного клубу: 98 загиблих, серед жертв політики та спортсмени

У Домінікані в столиці Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу, в результаті чого загинули 98 людей. Серед жертв політики та спортсмени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
У ніч на середу, 9 квітня, трагічний інцидент стався в столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, коли дах культового нічного клубу Jet Set обвалився під час концерту меренге.
За останніми даними, внаслідок катастрофи загинуло не менше 98 людей, а понад 160 отримали поранення.
Рятувальні бригади продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи завали та шукаючи можливих виживших.
Особлива увага приділяється трьом зонам клубу, де чути звуки з-під руїн. Спільно з пожежниками та іншими службами, бригади використовують спеціальне обладнання, аби витягнути заблокованих під уламками людей.
Серед жертв були політики та відомі спортсмени, включаючи губернаторка північно-західної провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, сестра семиразового учасника матчів всіх зірок Вищої бейсбольної ліги Нельсона Круза.
Вона встигла зв'язатися з президентом Луїсом Абінадером перед тим, як зникла з поля зору. Офіційно підтверджено, що Круз померла від поранень у лікарні.
Трагедія сталася під час концерту, на якому були присутні численні відвідувачі, серед яких і колишній пітчер MLB Октавіо Дотель та бейсболіст Тоні Енріке Бланко Кабрера.
Рятувальні бригади продовжують розбирати завали, шукаючи можливих виживших. Серед постраждалих - також національний законодавець Брей Варгас і знаменитий співак Руббі Перес, чия доля наразі невідома.
Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв, що рятувальні служби працюватимуть безперервно, аби допомогти постраждалим.
Офіційні особи ще не з'ясували причини обвалу даху, і слідство триває.
Нагадаємо, що 16 березня у Північній Македонії вночі сталася пожежа під час концерту, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей. Трагедія сталася в клубі.
За даними Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії, щонайменше 51 людина загинула, а понад 100 отримали поранення внаслідок масштабної пожежі в нічному клубі Pulse в місті Кочані.
Крім того, у Таїланді в провінції Чонбурі спалахнув нічний клуб. Внаслідок трагедії щонайменше 13 людей загинули, а ще близько 40 постраждали.
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