В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба: 98 погибших, среди жертв политики и спортсмены

В Доминикане в столице Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба, в результате чего погибли 98 человек. Среди жертв политики и спортсмены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
В ночь на среду, 9 апреля, трагический инцидент произошел в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, когда крыша культового ночного клуба Jet Set обвалилась во время концерта меренге.
По последним данным, в результате катастрофы погибло не менее 98 человек, а более 160 получили ранения.
Спасательные бригады продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ища возможных выживших.
Особое внимание уделяется трем зонам клуба, где слышны звуки из-под руин. Совместно с пожарными и другими службами, бригады используют специальное оборудование, чтобы вытащить заблокированных под обломками людей.
Среди жертв были политики и известные спортсмены, включая губернатора северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Круз, сестра семикратного участника матчей всех звезд Высшей бейсбольной лиги Нельсона Круза.
Она успела связаться с президентом Луисом Абинадером перед тем, как исчезла из поля зрения. Официально подтверждено, что Круз скончалась от ранений в больнице.
Трагедия произошла во время концерта, на котором присутствовали многочисленные посетители, среди которых и бывший питчер MLB Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера.
Спасательные бригады продолжают разбирать завалы, ища возможных выживших. Среди пострадавших - также национальный законодатель Брей Варгас и знаменитый певец Рубби Перес, чья судьба пока неизвестна.
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что спасательные службы будут работать непрерывно, чтобы помочь пострадавшим.
Официальные лица еще не выяснили причины обвала крыши, и следствие продолжается.
Напомним, что 16 марта в Северной Македонии ночью произошел пожар во время концерта, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек. Трагедия произошла в клубе.
По данным Министерства внутренних дел Северной Македонии, по меньшей мере 51 человек погиб, а более 100 получили ранения в результате масштабного пожара в ночном клубе Pulse в городе Кочани.
Кроме того, в Таиланде в провинции Чонбури вспыхнул ночной клуб. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли, а еще около 40 пострадали.
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