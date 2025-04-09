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В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба: 98 погибших, среди жертв политики и спортсмены

Среда 09 апреля 2025 10:00
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В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба: 98 погибших, среди жертв политики и спортсмены Фото: Обвал крыши в клубе в Доминикане (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Доминикане в столице Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба, в результате чего погибли 98 человек. Среди жертв политики и спортсмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В ночь на среду, 9 апреля, трагический инцидент произошел в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, когда крыша культового ночного клуба Jet Set обвалилась во время концерта меренге.

По последним данным, в результате катастрофы погибло не менее 98 человек, а более 160 получили ранения.

Спасательные бригады продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ища возможных выживших.

Особое внимание уделяется трем зонам клуба, где слышны звуки из-под руин. Совместно с пожарными и другими службами, бригады используют специальное оборудование, чтобы вытащить заблокированных под обломками людей.

Среди жертв были политики и известные спортсмены, включая губернатора северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Круз, сестра семикратного участника матчей всех звезд Высшей бейсбольной лиги Нельсона Круза.

Она успела связаться с президентом Луисом Абинадером перед тем, как исчезла из поля зрения. Официально подтверждено, что Круз скончалась от ранений в больнице.

Трагедия произошла во время концерта, на котором присутствовали многочисленные посетители, среди которых и бывший питчер MLB Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера.

Спасательные бригады продолжают разбирать завалы, ища возможных выживших. Среди пострадавших - также национальный законодатель Брей Варгас и знаменитый певец Рубби Перес, чья судьба пока неизвестна.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что спасательные службы будут работать непрерывно, чтобы помочь пострадавшим.

Официальные лица еще не выяснили причины обвала крыши, и следствие продолжается.

Напомним, что 16 марта в Северной Македонии ночью произошел пожар во время концерта, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек. Трагедия произошла в клубе.

По данным Министерства внутренних дел Северной Македонии, по меньшей мере 51 человек погиб, а более 100 получили ранения в результате масштабного пожара в ночном клубе Pulse в городе Кочани.

Кроме того, в Таиланде в провинции Чонбури вспыхнул ночной клуб. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли, а еще около 40 пострадали.

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