Домены .UA перевели в Европу
Компания “Хостмастер” перенесла сервера .UA в страны Европы. Ранее сервера находились в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hostmaster Ltd.
Серверы .UA обеспечивают работоспособность домена. Для защиты других публичных доменов в. UA, в том числе и домена gov.ua, в котором находятся органы государственной власти Украины, компания подключила облачные сервисы доменных имен, расположенные в странах Европы.
До этого “Хостмастер” начала использовать защиту Cloudflare DNS Firewall для крупнейших публичных доменов kiev.ua и com.ua. Компания выразила благодарность доменным реестрам и интернет-компаниям из различных стран за оказанную помощь.
Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.
Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.