Домени. UA перевели в Європу
Компанія "Хостмастер" перенесла сервера .UA в країни Європи. Раніше сервера перебували в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hostmaster Ltd.
Сервери. UA забезпечують працездатність домену. Для захисту інших публічних доменів в. UA, в тому числі і домену gov.ua, в якому знаходяться органи державної влади України, компанія підключила хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи.
До цього "Хостмастер" почала використовувати захист Cloudflare DNS Firewall для найбільших публічних доменів kiev.ua і com.ua. компанія висловила подяку доменним реєстрам та інтернет-компаніям з різних країн за надану допомогу.
Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.
Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.