В Доме профсоюзов в Киеве проводят обыски 

В Киеве 26 мая проходят обыски в Доме профсоюзов. Следственные действия проводит Государственное бюро расследований (ГБР).
Обыски проводят в кабинете избранного вчера председателя Федерации профсоюзов Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах. В ФПУ отмечают, что никаких обвинений ГБР не предъявляло.
"Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятия служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.
Ранее Святошинская окружная прокуратура совместно с ДФС в Киеве провела обыски в КП " Киевтеплоэнерго".
Напомним, глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.