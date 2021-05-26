В Доме профсоюзов в Киеве проводят обыски 

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины .

Обыски проводят в кабинете избранного вчера председателя Федерации профсоюзов Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах. В ФПУ отмечают, что никаких обвинений ГБР не предъявляло.

"Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятия служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.