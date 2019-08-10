В доме Атамбаева обнаружили 11 единиц огнестрельного оружия

В доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева правоохранители обнаружили 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министрества внутренних дел Киргизии.

Как сообщается, после задержания Атамбаева правоохранители провели осмотр его дома в селе Кой-Таш, в ходе которого обнаружили и изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

В частности, изъяты снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином, самозарядный карабин Симонова (СКС), пистолет "Капрал" на основе конструкции пистолета-пулемета, наградной пистолет "ТТ" с двумя магазинами, два пистолета марки "GM-100", карабин, двуствольное ружье "ТОЗ", ружье Fabarm, ружье ZOLI, ружье PROGRESS.

"Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Кроме этого изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ. В настоящее время в МВД по изъятому оружию проводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Атамбаев был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Штурм дома Атамбаева спецназ начал 7 августа, однако тогда попытка правоохранителей оказалась неудачной. Сторонники Атамбаева вышли к его дому в поддержку экс-президента. В ходе первого штурма Атамбаев открыл огонь по спецназу, есть пострадавший. На данный момент Атамбаев задержан, согласно решению суда он будет находиться под стражей до 26 августа.