Домашній матч "Прометея" в Лізі чемпіонів перенесли з України
Матч баскетбольної Ліги чемпіонів між українським "Прометеєм" та румунським клубом "Клуж" перенесли до Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів.
Як зазначено, місцем проведення матчу стало чеське місто Німбурк.
Спочатку матч мав пройти 1 лютого у Запоріжжі, але був перенесений через коронавірус в українській команді. Згодом планувалося, що зустріч відбудеться у київському Палаці спорту 3 березня, але тепер схоже на те, що матч відбудеться за межами України.
Наразі "Прометей" перебуває на зборі в Німбурку, куди команда вирушила на два тижні. Основною причиною збору стало небажання легіонерів залишатися в Україні, через небезпеку російського вторгнення.
Наступна домашня гра з "Остенде" згідно з календарем на сайті Ліги чемпіонів 9 березня має пройти у Запоріжжі.
Нагадаємо, що захисник "Брукліна" Девід Дьюк забив данк після проходу, що стало моментом дня в НБА.
До слова, ФБУ перенесла Матч зірок Суперліги на квітень через від'їзд легіонерів.