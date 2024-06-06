Домашні тварини в авто: у чому небезпека і як їх правильно перевозити

Домашні тварини у багатьох сім’ях давно стали повноправними членами, отримавши разом з тим повне право їздити в салоні автомобіля. На жаль, не всі знають, що це може бути небезпечно для людей.

Певно, нижче приведені твердження і міркування стосуються не всіх тваринок, адже серед них часто трапляються істоти стримані і слухняні. Але, на жаль, в дорозі бувають різні ситуації, і втратити душевну рівновагу може навіть супердисциплінований домашній улюбленець.

Чому тварина в машині – це небезпечно

Загроза перш за все у тому, що навіть найавторитетніший господар, перебуваючи за кермом чи в кріслі поряд, під час руху не може стовідсотково контролювати тварину. Вона може злякатись чогось за вікном, замерзнути, перегрітись, зголодніти, скучити за господарем, надумати просто змінити локацію.

Останнє, до речі, дуже небезпечна річ. Адже доволі часто котик чи собачка, втомлений мерехтінням картинок за вікном, непомітно обирає собі найбільш вигідне місце в усьому салоні: де затишно і тихо, де м’який килим, де тепло від опалювача чи прохолода від кондиціонера, де поряд господар… Тобто – просто під педалями. Після чого водій у випадку потреби не зможе загальмувати, адже щось м’яке, але об’ємне не пускатиме педаль униз.

Звісно, у милих тваринок є ще не один спосіб завадити водієві керувати машиною, але ідея з педалями – найбільш небезпечна. І дуже поширена, до речі.

Як правильно перевозити котика в машині

Всі експерти в один голос стверджують, що найкращий спосіб перевезення тварин в авто – це так звана клітка-переноска, або м’яка сумка подібного типу. Тварина, по-перше, почуватиметься в такому боксі у безпеці та затишку і навряд чи довго нервуватиме. А по-друге, якщо її щось і збентежить, вона не зможе покинути виділений їй простір і завадити водієві. Можливо, зважаючи на те, що переноску ви не переносите, а перевозите, її можна взяти більше, ніж потребують розміри вашого улюбленця. На більшій житловій площі тварині буде не так сумно на самоті на задньому сидінні чи в багажному відсіку.

Безпека для тварини в авто

Не варто забувати і про безпеку самого чотирилапого пасажира. У випадку аварії чи просто різкого маневру так само як і людина він може вдаритись о стінки свого бокса чи деталі інтер’єру, внаслідок чого отримати травму чи просто дуже злякатись. Тому, розмістивши тваринку в спеціальному боксі, не забудьте зафіксувати його на сидінні штатним пасом безпеки. Найпростіше це зробити, пропустивши ремінь через горішню ручку переноски.

Безпека для авто з твариною

Дозволимо собі нагадати, що при перевезенні кота чи собаки в машині варто захистити саму машину – від кігтів, зубів, шерсті та можливо, від певних продуктів життєдіяльності. Сидіння, де буде їхати ваш шанований пухнастий пасажир, треба буде закрити або певним щільним простирадлом (пледом), або спеціальною накидкою.

Коротко

Якщо ви шануєте вашого чотирилапого улюбленця настільки, що не хочете всаджувати його у спеціальний бокс-переноску, розгляньте більш гуманний варіант. В природі існує чимало різного роду зручних автокрісел та гамаків для дрібних тварин. Можна підібрати також пристрій для відгородження частини салону чи багажника, який перетворює пів машини на такий собі вольєр. Врешті-решт є просто ремені безпеки для тварин, які більш-менш ніжно обмежують їхнє пересування районом одного з сидінь.