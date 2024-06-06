Домашние животные в авто: в чем опасность и как их правильно перевозить

Домашние животные во многих семьях давно стали полноправными членами, получив в то же время полное право ездить в салоне автомобиля. К сожалению, не все знают, что это может быть опасно для людей.

Видимо, ниже приведенные утверждения и рассуждения касаются не всех животных, ведь среди них часто встречаются существа сдержанные и послушные. Но, к сожалению, в дороге бывают разные ситуации, и потерять душевное равновесие может даже супердисциплинированный домашний любимец.

Почему животное в машине – это небезопасно

Угроза прежде всего в том, что даже самый авторитетный хозяин, находясь за рулем или в кресле рядом, во время движения не может полностью контролировать животное. Она может испугаться чего-нибудь за окном, замерзнуть, перегреться, проголодаться, соскучиться по хозяину, вздумать просто сменить локацию.

Остальное, кстати, очень опасная вещь. Ведь довольно часто котик или собачка, уставшая от мерцания картинок за окном, незаметно выбирает себе наиболее выгодное место во всем салоне: где уютно и тихо, где мягкий ковер, где тепло от отопителя или прохлада от кондиционера, где рядом хозяин… То есть просто под педалями. После чего водитель в случае необходимости не сможет затормозить, ведь что-нибудь мягкое, но объемное не будет пускать педаль вниз.

Конечно, у милых животных есть еще не один способ помешать водителю управлять машиной, но идея с педалями – наиболее опасная. И очень распространена, кстати.

Как правильно перевозить котика в машине

Все эксперты в один голос утверждают, что лучший способ перевозки животных в авто – это так называемая клетка-переноска или мягкая сумка подобного типа. Животное, во-первых, будет чувствовать себя в таком боксе в безопасности и уюте и вряд ли долго будет нервничать. А во-вторых, если ее что-то и смутит, она не сможет покинуть выделенное ей пространство и помешать водителю. Возможно, учитывая, что переноску вы не переносите, а перевозите, ее можно взять больше, чем требуют размеры вашего любимца. На большей жилой площади животному будет не так грустно в одиночестве на заднем сиденье или в багажном отсеке.

Безопасность для животных в авто

Не стоит забывать и о безопасности самого четырехлапого пассажира. В случае аварии или просто резкого маневра так же, как и человек, он может удариться о стенки своего бокса или детали интерьера, в результате чего получить травму или просто очень испугаться. Поэтому, разместив животное в специальном боксе, не забудьте зафиксировать его на сидении штатным ремнем безопасности. Проще всего это сделать, пропустив ремень через верхнюю ручку переноски.

Безопасность для авто с животным

Позволим напомнить, что при перевозке кота или собаки в машине следует защитить саму машину – от когтей, зубов, шерсти и возможно, от определенных продуктов жизнедеятельности. Сидение, где будет ехать ваш уважаемый пушистый пассажир, нужно будет закрыть либо определенной плотной простыней (пледом), либо специальной накидкой.

Кратко

Если вы чтите вашего четырехлапого любимца настолько, что не хотите всаживать его в специальный бокс-переноску, рассмотрите более гуманный вариант. В природе существует немало разных удобных автокресел и гамаков для мелких животных. Можно подобрать также устройство для ограждения части салона или багажника, которое превращает пол машины в вольер. В конце концов, есть просто ремни безопасности для животных, которые более или менее нежно ограничивают их передвижение по району одного из сидений.