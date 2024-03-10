Домашнє насильство. Поліція пояснила, які є види та як протидіяти

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Законодавством передбачені спеціальні заходи щодо протидії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
"Домашнє насильство терпіти не можна", - наголосили правоохоронці.
За даними поліції, залежно від того, в яких формах вчиняється домашнє насильство, його поділяють на:
Поліція пояснила, що серед передбачених заходів щодо протидії домашньому насильству, є зокрема терміновий заборонний припис.
Даний припис виноситься кривднику у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.
Заборонний припис може полягати в:
"Домашнє насильство - реальна загроза життю і здоров’ю жертви. Не мовчіть, не лишайтеся осторонь", - наголосили в поліції.
Нагадаємо, ми писали, що у Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.
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