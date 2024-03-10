Домашнє насильство. Поліція пояснила, які є види та як протидіяти

"Домашнє насильство терпіти не можна", - наголосили правоохоронці.

За даними поліції, залежно від того, в яких формах вчиняється домашнє насильство, його поділяють на:

фізичне;

психологічне;

сексуальне;

економічне.

Поліція пояснила, що серед передбачених заходів щодо протидії домашньому насильству, є зокрема терміновий заборонний припис.

Даний припис виноситься кривднику у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.

Заборонний припис може полягати в:

зобов'язані залишити місце проживання чи перебування постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);

забороні на вхід та перебування в місці проживання чи перебування постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);

забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

"Домашнє насильство - реальна загроза життю і здоров’ю жертви. Не мовчіть, не лишайтеся осторонь", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, ми писали, що у Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.

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