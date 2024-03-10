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Домашнє насильство. Поліція пояснила, які є види та як протидіяти

Україна, Неділя 10 березня 2024 18:25
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Домашнє насильство. Поліція пояснила, які є види та як протидіяти Фото: поліція пояснила, як протидіяти домашньому насильству (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Законодавством передбачені спеціальні заходи щодо протидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"Домашнє насильство терпіти не можна", - наголосили правоохоронці.

За даними поліції, залежно від того, в яких формах вчиняється домашнє насильство, його поділяють на:

  • фізичне;
  • психологічне;
  • сексуальне;
  • економічне.

Поліція пояснила, що серед передбачених заходів щодо протидії домашньому насильству, є зокрема терміновий заборонний припис.

Даний припис виноситься кривднику у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.

Заборонний припис може полягати в:

  • зобов'язані залишити місце проживання чи перебування постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
  • забороні на вхід та перебування в місці проживання чи перебування постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
  • забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

"Домашнє насильство - реальна загроза життю і здоров’ю жертви. Не мовчіть, не лишайтеся осторонь", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, ми писали, що у Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.

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Поліція Києва
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