Домашнее насилие. Полиция объяснила, какие есть виды и как противодействовать
Насилие является одной из наиболее распространенных форм нарушения прав человека. Законодательством предусмотрены специальные меры по противодействию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"Домашнее насилие терпеть нельзя", - подчеркнули правоохранители.
По данным полиции, в зависимости от того, в каких формах совершается домашнее насилие, его делят на:
- физическое;
- психологическое;
- сексуальное;
- экономическое.
Полиция пояснила, что среди предусмотренных мер по противодействию домашнему насилию есть в частности срочное запретительное предписание.
Данное предписание выносится обидчику в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.
Запретное предписание может состоять в:
- обязаны покинуть место жительства или пребывания пострадавшего (кроме случаев, когда обидчиком является лицо до 18 лет);
- запрете на вход и пребывание в месте проживания или пребывания пострадавшего (кроме случаев, когда обидчиком является лицо до 18 лет);
- запрете любым способом контактировать с пострадавшим лицом.
"Домашнее насилие - реальная угроза жизни и здоровью жертвы. Не молчите, не оставайтесь в стороне", - подчеркнули в полиции.
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