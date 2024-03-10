Домашнее насилие. Полиция объяснила, какие есть виды и как противодействовать

Насилие является одной из наиболее распространенных форм нарушения прав человека. Законодательством предусмотрены специальные меры по противодействию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева .

"Домашнее насилие терпеть нельзя", - подчеркнули правоохранители.

По данным полиции, в зависимости от того, в каких формах совершается домашнее насилие, его делят на:

физическое;

психологическое;

сексуальное;

экономическое.

Полиция пояснила, что среди предусмотренных мер по противодействию домашнему насилию есть в частности срочное запретительное предписание.

Данное предписание выносится обидчику в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.

Запретное предписание может состоять в:

обязаны покинуть место жительства или пребывания пострадавшего (кроме случаев, когда обидчиком является лицо до 18 лет);

запрете на вход и пребывание в месте проживания или пребывания пострадавшего (кроме случаев, когда обидчиком является лицо до 18 лет);

запрете любым способом контактировать с пострадавшим лицом.

"Домашнее насилие - реальная угроза жизни и здоровью жертвы. Не молчите, не оставайтесь в стороне", - подчеркнули в полиции.

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