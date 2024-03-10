ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Домашнее насилие. Полиция объяснила, какие есть виды и как противодействовать

Украина, Воскресенье 10 марта 2024 18:25
UA EN RU
Домашнее насилие. Полиция объяснила, какие есть виды и как противодействовать Фото: полиция объяснила, как противодействовать домашнему насилию (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Насилие является одной из наиболее распространенных форм нарушения прав человека. Законодательством предусмотрены специальные меры по противодействию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Домашнее насилие терпеть нельзя", - подчеркнули правоохранители.

По данным полиции, в зависимости от того, в каких формах совершается домашнее насилие, его делят на:

  • физическое;
  • психологическое;
  • сексуальное;
  • экономическое.

Полиция пояснила, что среди предусмотренных мер по противодействию домашнему насилию есть в частности срочное запретительное предписание.

Данное предписание выносится обидчику в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.

Запретное предписание может состоять в:

  • обязаны покинуть место жительства или пребывания пострадавшего (кроме случаев, когда обидчиком является лицо до 18 лет);
  • запрете на вход и пребывание в месте проживания или пребывания пострадавшего (кроме случаев, когда обидчиком является лицо до 18 лет);
  • запрете любым способом контактировать с пострадавшим лицом.

"Домашнее насилие - реальная угроза жизни и здоровью жертвы. Не молчите, не оставайтесь в стороне", - подчеркнули в полиции.

Напомним, мы писали, что в Верховной раде зарегистрирован проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза по совершению мобинга на работе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева
NEWS
США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT
США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США