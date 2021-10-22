Когда во всех домах Киева включат отопление: известна дата
Фото: стало известно, когда все дома Киева получат тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Подавать тепло в квартиры киевлян начнут уже завтра, 23 октября. В течение недели отопление будет уже во всех домах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире Украина24.
"Завтра мы начнем подавать тепло. В течение недели во всех квартирах, зданиях Киева оно появится", - сказал Поворозник.
Отметим, ранее РБК-Украина писало, что у жителей многоквартирных домов в Киеве уже есть возможность подключиться к отоплению ранее, направив обращение теплоснабжающей компании.
Напомним, ранее в КГГА заявляли, что отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 в течение трех суток подряд.