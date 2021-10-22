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Коли у всіх будинках Києва увімкнуть опалення: відома дата

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:27
Коли у всіх будинках Києва увімкнуть опалення: відома дата Фото: стало відомо, коли всі будинки Києва отримають тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Подавати тепло до квартир киян почнуть вже від завтра, 23 жовтня. Протягом тижня опалення буде вже у всіх будинках міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі Україна24.

"Завтра ми почнемо подавати тепло. Протягом тижня у всіх квартирах, будівлях Києва воно з'явиться", - сказав Поворозник.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що у мешканців багатоквартирних будинків у Києві вже є можливість підключитися до опалення раніше, направивши звернення теплопостачальній компанії.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявляли, що опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура буде нижче +8 протягом трьох діб поспіль.

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