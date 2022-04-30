У будинки мешканців Маріуполя окупанти заселяють невідомих

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті", - розповіла мешканка маріупольського селища Старий Крим.

Зазначається, що це не поодинокий випадок, коли російські окупанти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою.

"Більше того, коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати", - додають у місцевій раді.