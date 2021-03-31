Дом и земля в Ялте, недвижимость в Донецке и 3,7 млн гривен зарплаты: декларация Тупицкого

Так, он владеет домом площадью 221,5 метра в Кореизе (Ялта, Крым), а также два земельных участка 690 и 126 квадратных метров. В Киеве ему принадлежат 60-метровый дом, квартира на 216 метров, земельный участок в Василькове Киевской области (750 метров). Он бесплатно проживает в доме в Киеве площадью 493,8 метров.

Кроме этого Тупицкий владеет гаражом в Донецке. Там же находится в собственности его жены квартира (50% от 63,7 м) и земельный участок (1000 м).

За 2020 года глава КСУ получил 3 млн 715 тысяч 35 гривен в качестве зарплаты за основным местом работы. Также ему была выделена помощь при рождении ребенка - 10 320 грн.

Тупицкий задекларировал 45 тысяч долларов и 130 тысяч гривен наличными, и 200 тысяч гривен в на счету в банке. Его жена имеет 11,5 тысяч долларов и 100 тысяч грн наличными, в банке - 242 доллара.