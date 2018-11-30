ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дом вице-канцлера Германии закидали банками с краской

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 09:03
Дом вице-канцлера Германии закидали банками с краской
Фото: Олаф Шольц (mopo.de)

Полицию на место происшествия вызвали свидетели

Неизвестные сегодня ночью совершили нападение на дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Spiegel.

Как сообщается, дом расположен на западе Гамбурга.

По данным издания, в группе нападавших были более 10 человек. Сначала они попытались поджечь пустующий пост полиции возле дома вице-канцлера с помощью горящей автомобильной шины, а затем бросили в само здание несколько банок с черной краской. С места преступления им удалось скрыться, полиция ведет расследование.

По данным NDR, полицию на место происшествия вызвали свидетели, так как в момент нападения самого Шольца в доме не было.

Напомним, ранее в Афинах взрывотехники обезвредили взрывное устройство, подложенное под дом заместителя прокурора Верховного суда Греции Исидора Догиакоса.

Также посылки со взрывчаткой получили, в частности, в Белом доме, Хиллари и Билл Клинтоны, Барак Обама, Джордж Сорос.

Суд избрал меры пресечения нападавшим на главу ВККСУ
Новости Украины Германиянападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь