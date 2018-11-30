Дом вице-канцлера Германии закидали банками с краской

Фото: Олаф Шольц (mopo.de)

Полицию на место происшествия вызвали свидетели

Неизвестные сегодня ночью совершили нападение на дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Spiegel.

Как сообщается, дом расположен на западе Гамбурга.

По данным издания, в группе нападавших были более 10 человек. Сначала они попытались поджечь пустующий пост полиции возле дома вице-канцлера с помощью горящей автомобильной шины, а затем бросили в само здание несколько банок с черной краской. С места преступления им удалось скрыться, полиция ведет расследование.

По данным NDR, полицию на место происшествия вызвали свидетели, так как в момент нападения самого Шольца в доме не было.

Напомним, ранее в Афинах взрывотехники обезвредили взрывное устройство, подложенное под дом заместителя прокурора Верховного суда Греции Исидора Догиакоса.

Также посылки со взрывчаткой получили, в частности, в Белом доме, Хиллари и Билл Клинтоны, Барак Обама, Джордж Сорос.