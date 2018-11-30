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Будинок віце-канцлера Німеччини закидали банками з фарбою

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 09:03
Будинок віце-канцлера Німеччини закидали банками з фарбою
Фото: Олаф Шольц (mopo.de)

Поліцію на місце події викликали свідки

Невідомі сьогодні вночі вчинили напад на будинок віце-канцлера Німеччини, міністра фінансів Олафа Шольца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Spiegel.

Як повідомляється, будинок розташований на заході Гамбурга.

За даними видання, в групі нападників були більше 10 осіб. Спочатку вони спробували підпалити порожній пост поліції біля будинку віце-канцлера за допомогою запаленої автомобільної шини, а потім кинули в будівлю кілька банок з чорною фарбою. З місця злочину їм вдалося втекти, поліція веде розслідування.

За даними NDR, поліцію на місце події викликали свідки, так як в момент нападу самого Шольца в будинку не було.

Нагадаємо, раніше в Афінах вибухотехніки знешкодили вибуховий пристрій, подложенное під будинок заступника прокурора Верховного суду Греції Ісидора Догиакоса.

Також посилки з вибухівкою отримали, зокрема, в Білому домі, Хілларі і Білл Клінтони, Барак Обама, Джордж Сорос.

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