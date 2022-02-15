Мы должны защищать наш европейский выбор, компромиссы здесь неуместны, - Витренко

"Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха - иметь возможность противостоять Путину, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузки отношений с Россией. Речь идет лишь о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, преуспевающей и сильной страной", - рассказал Витренко.

По его словам, Украина знает, как защищаться и отстаивать интересы страны в противостоянии с Путиным.

"До 2014 года Украина ежегодно в среднем платила на 5 млрд долларов больше российского газа, чем получала от его транзита. То есть деньги уходили из Украины в Россию. Мы изменили это. Мы заставили Россию платить больше за транзит. Через Стокгольмский арбитраж мы заставили доплатить нам 5 млрд долларов. При этом мы успешно защитились от исковых требований Газпрома, общая сумма которых составляла около 100 млрд долларов", - считает Витренко.

Он подчеркнул: наша задача - сделать так, чтобы Россия не могла обойти Украину.

"Несмотря на то, что "Северный поток-2" построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не соответствует европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретном вопросе гораздо важнее, чем экономический. Хорошо, что это начали понимать и наши международные партнеры", - говорит он.

Глава "Нафтогаза" в своем интервью ВВС рассказал, что в 2014 году россияне напали на Украину, они незаконно аннексировали Крым и оккупировали часть Донбасса. С тех пор украинцы живут в условиях войны, но Украина знает, что делать, чтобы не быть увлеченными.

"Мы успешны в обороне своей страны. Россия - одна из сильнейших стран с военной точки зрения, но мы успешно противостоим ей на всех фронтах. Например, в 2014 году они прервали поставки газа в Украину, но мы смогли найти альтернативу и не опуститься на колени, как на то надеялся Путин. Я 7 лет живу с ощущением того, что полномасштабная война и дальнейшее вторжение возможны. Год назад тоже было подобное скопление войск на границе и риск дальнейшего вторжения. Но мы знаем, что делать, чтобы не быть захваченными. Мы должны быть сильными, чтобы не выглядеть как те, кого можно легко захватить. Путин ищет определенный повод, он хочет, чтобы Украина сначала стала слабее. Иначе он не рискнет нападать, не имея повода и понимая, что это не пройдет легко, как прогулка в парке", - уверен глава правления НАК "Нафтогаз Украины".