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Ми маємо захищати наш європейський вибір, компроміси тут недоречні, - Вітренко

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 10:26
Ми маємо захищати наш європейський вибір, компроміси тут недоречні, - Вітренко Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україні потрібно зробити багато роботи, щоб об’єднати міжнародних партнерів для протистояння Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка в ефірі програми HARDtalk на BBC.

"З нашого особистого досвіду, єдиний рецепт успіху - мати можливість протистояти Путіну, не умиротворювати його, не шукати компроміс чи перезавантаження стосунків з Росією. Йдеться лише про те, щоб бути сильними, щоб вони відчували і розуміли силу. Це єдина мова, яку вони розуміють. Ми маємо захищати наш європейський вибір, тому компроміси тут недоречні. А ще ми повинні продовжити працювати, щоб стати успішною, процвітаючою і сильною країною", - розповів Вітренко.

За його словами, Україна знає, як захищатися і як відстоювати інтереси країни у протистоянні з Путіним.

"До 2014 року Україна щороку в середньому платила на 5 мільярдів доларів більше за російський газ, ніж отримувала від його транзиту. Тобто гроші йшли з України в Росію. Ми змінили це. Ми змусили Росію платити більше за транзит. Через Стокгольмський арбітраж ми змусили доплати нам 5 млрд доларів. При цьому ми успішно захистились від позовних вимог "Газпрому", загальна сума яких була близько 100 млрд доларів", - вважає Вітренко.

Він наголосив: наше завдання - зробити так, щоб Росія не могла обійти Україну.

"Попри те, що "Північний потік-2" побудований, він не почав працювати. І ми успішно боремося проти запуску цього газогону, тому що він не відповідає європейським правилам. Але безпековий аспект у цьому конкретному питанні набагато важливіше, ніж економічний. Добре, що це почали розуміти і наші міжнародні партнери", - каже він.

Очільник "Нафтогазу" у своєму інтерв’ю ВВС розповів, що у 2014 році росіяни напали на Україну, вони незаконно анексували Крим і окупували частину Донбасу. Відтоді українці живуть в умовах війни, проте Україна знає, що робити, щоб не бути захопленими.

"Ми успішні в обороні своєї країни. Росія - одна із найсильніших країн з військової точки зору, але ми успішно протистоїмо їй на всіх фронтах. Наприклад, у 2014 році вони перервали поставки газу в Україну, але ми змогли знайти альтернативу і не опуститися на коліна, як на те сподівався Путін. Я 7 років живу з відчуттям того, що повномасштабна війна і подальше вторгнення є можливими. Рік тому теж було подібне скупчення військ на кордоні і ризик подальшого вторгнення. Але ми знаємо, що робити, щоб не бути захопленими. Ми маємо бути сильними, щоб не виглядати як ті, кого можна легко загарбати. Путін шукає певний привід, він хоче, щоб Україна спочатку стала слабшою. І з цими всіма економічними труднощами, які він спричиняє в Україні, він хоче зробити її більш вразливою. Інакше він не ризикне нападати, не маючи приводу і розуміючи, що це не пройде легко, як прогулянка в парку", - впевнений голова правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через Україну - це не питання грошей. За його словами, це питання національної безпеки.

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Юрій Вітренко
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