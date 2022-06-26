Должны "правильно" хвалить Путина: СБУ перехватила методички российских чиновников

Сотрудники СБУ перехватили методичку во время рассылки по секретным каналам.

Документ имеет Примечание относительно "неуклонного использования". Используя эти тезисы, российские чиновники, артисты и спортсмены должны готовить свои тезисы.

Фото: СБУ перехватила методички российских чиновников (ssu.gov.ua)

В то же время один из главных приказов ФСБ - восхвалять Путина якобы он защитил Россию.

"А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "самой честной статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций", - пишет пресс-служба.