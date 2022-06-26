RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повинні "правильно" хвалити Путіна: СБУ перехопила методички російських чиновників

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ перехопила нові методички ФСБ для російських чиновників. В них вчать "правильно" розхвалять голову Кремля Володимира Путіна й війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Співробітники СБУ перехопили методичку під час розсилки секретними каналами.

Документ має примітку щодо "неухильного використання". Використовуючи ці тези, російські чиновники, артисти й спортсмени повинні готувати свої тези.

Фото: СБУ перехопила методички російських чиновників (ssu.gov.ua)

Водночас один із головних наказів ФСБ - розхвалять Путіна, нібито, він захистив Росію.

"А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій", - пише пресслужба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяСлужба безпеки України