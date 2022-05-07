Должны готовиться: НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие недели

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, потому что "украинские войска энергично защищают себя".

"Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются", - отметил Столтенберг.

Однако он предупредил, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

"В долгосрочной перспективе Украина может не только осуществлять свою оборону с помощью оружия еще со времен Советского Союза, но и перейти на современное западное оружие. Только таким образом Киев сможет навсегда успешно предотвратить российское вторжение", - резюмировал генсек НАТО.

Недавно стало известно, что Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.