UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Должны готовиться: НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие недели

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Речь идет о еще больших разрушениях важной инфраструктуры и жилых районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью Welt am Sonntag.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, потому что "украинские войска энергично защищают себя".

"Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются", - отметил Столтенберг.

Однако он предупредил, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

"В долгосрочной перспективе Украина может не только осуществлять свою оборону с помощью оружия еще со времен Советского Союза, но и перейти на современное западное оружие. Только таким образом Киев сможет навсегда успешно предотвратить российское вторжение", - резюмировал генсек НАТО.

Недавно стало известно, что Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины