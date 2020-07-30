Должностных лиц ВСУ подозревают в растрате 37 млн гривен на строительстве полигона

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Растрата произошла во время строительства полигона "Широкий лан"

Трех должностных лиц Вооруженных сил Украины заподозрили в причастности к нанесению ущерба государству на 37 млн гривен. Чиновников подозревают в растрате на строительстве военного полигона "Широкий лан".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детективы разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц ВСУ и бизнеса, которые совершили злоупотребление во время обустройства военного полигона в Николаевской области. Должностные лица ВСУ в сговоре с представителями бизнеса организовали прием работ и услуг по обустройству полигона, но работы фактически не выполнили.

По данным бюро, среди фигурантов дела бывший начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, руководитель Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов ВСУ, начальник отдела технического надзора за строительством ВСУ. Также причастны к преступлению бенефициар и директор предприятия, выполняющего работы.

Действия всех фигурантов квалифицировали по ч.5 ст. 191 ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ведут расследование этого дела с ноября 2019 года.

Напомним, ранее в растрате 5 млн гривен заподозрили директора оборонного предприятия; должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.