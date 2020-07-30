Посадовців ЗСУ підозрюють у розтраті 37 млн гривень на будівництві полігону

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Розтрата сталася під час будівництва полігону "Широкий лан"

Трьох посадовців Збройних сил України запідозрили у причетності до завдавання збитків державі на 37 млн гривень. Посадовців підозрюють у розтраті на будівництві військового полігону "Широкий лан".

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Детективи викрили групу осіб у складі колишніх посадовців ЗСУ та бізнесу, які вчинили зловживання під час облаштування військового полігону у Миколаївській області. Посадовці ЗСУ у змові з представниками бізнесу організували прийом робіт та послуг з облаштування полігону, але роботи фактично не виконали.

За даними бюро, серед фігурантів справи колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, керівник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів ЗСУ, начальник відділу технічного нагляду за будівництвом ЗСУ. Також причетні до злочину бенефіціар та директор підприємства, яке виконувало роботи.

Дії всіх фігурантів кваліфікували за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Правоохоронці ведуть розслідування цієї справи з листопада 2019 року.

Нагадаємо, раніше у розтраті 5 млн гривень запідозрили директора оборонного підприємства; посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.