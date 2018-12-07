Должностных лиц “Дунайского пароходства” и товарной биржи задержали взятке 100 тыс. долларов

Фото: документирование получения взятки (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Чиновники требовали взятку за продажу морского судна вне аукциона

Советника генерального директора ПАО “Украинское Дунайское пароходство” и представителя Первой Украинской межрегиональной товарной биржи задержали на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Юрия Луценко в Facebook.

Как отмечается, чиновники хотели продать морское судно вне аукциона по сниженной стоимости и за это требовали 260 тыс. долларов взятки.

По словам Луценко, злоумышленники в результате махинаций занизили на 30% цену морского судна, т/х “Николай Савицкий”, 1988 года выпуска, г. Корнойбург, Австрия, которое принадлежит государству.

“Указанные злоумышленники предложили гр. Н. купить судно “Николай Савицкий” путем выкупа без проведения аукциона по сниженной стоимости при условии передачи им неправомерной выгоды в сумме 260 тысяч долларов. После получения части денежных средств в размере 100 тыс. долларов хапуг было задержано на “горячем”, - написал генпрокурор.

Напомним, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке руководителя районного военкомата. Майор требовал 6 тысяч долларов от руководителя и двоих сотрудников частного предприятия, которые подлежали мобилизации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Мариуполя и его помощницу.