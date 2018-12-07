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Посадовців “Дунайського пароплавства” та товарної біржі затримали хабарі 100 тис. доларів

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 21:50
Посадовців “Дунайського пароплавства” та товарної біржі затримали хабарі 100 тис. доларів
Фото: документування одержання хабаря (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Посадовці вимагали хабар за продаж морського судна поза аукціоном

Радника генерального директора ПАТ “Українське Дунайське пароплавство” та представника Першої Української міжрегіональної товарної біржі затримали на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора Юрія Луценка у Facebook

Як зазначається, посадовці хотіли продати морське судно поза аукціоном за зниженою вартістю і за це вимагали 260 тис. доларів хабара. 

За словами Луценка, зловмисники в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х “Николай Савицкий”, 1988 року випуску, м. Корнойбург, Австрія, яке належить державі.

“Зазначені зловмисники запропонували гр. Н. придбати судно “Николай Савицкий” шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів. Після отримання частини грошових коштів у розмірі 100 тис. доларів хапуг було затримано на “гарячому”, - написав генпрокурор. 

Посадовців “Дунайського пароплавства” та товарної біржі затримали хабарі 100 тис. доларів

Нагадаємо, в Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримала на хабарі керівника районного військкомату. Майор вимагав 6 тисяч доларів від керівника та двох працівників приватного підприємства, які підлягали мобілізації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили на отриманні хабара суддю одного з районних судів Маріуполя та його помічницю.

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Новини України взяткаЮрій Луценко
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