На должности в Высший суд по интеллектуальной собственности отобраны 63 кандидата

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Конкурс в IP-суд составляет 3 кандидата на место

На должности судей Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности успешно сдали экзамены 63 кандидата и продолжают участие в конкурсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преслужбу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

Отмечается что всего к конкурсу на должность в ИР-суде было допущено 210 кандидатов. На письменное анонимное тестирование и практическое задание, которое участники проходили в один день, явились 148 кандидатов.

"Успешно с тестированием справились 63 кандидата. Минимальный проходной балл среди победителей экзамена составляет 145,25. Далее на победителей экзамена ожидает следующий этап конкурса - собеседования с членами ВККСУ", - отметили в пресс-службе.

Также добавили, что среди победителей наблюдается гендерный баланс - 31 женщина и 32 мужчины.

"Подавляющее большинство кандидатов, а именно 76% - в возрасте 30-39 лет, 19% кандидатов, что прошли дальше - от 40 до 49 лет. Самыми активными оказались кандидаты из Киева (19% кандидатов), Днепропетровской (13% кандидатов) и Ровенской области (10% кандидатов). Участники, успешно сдавшие квалификационный экзамен в рамках конкурса в IP-суд, преимщественно являются судьями (54 кандидата). Среди кандидатов с адвокатским опытом и патентных поверенных по 2 соответственно", - отметили в ВККСУ.

Конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности был объявлено 30 сентября 2017 года. А 5 октября 2018 года объявлен конкурс на замещение 9 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

IP-суд будет рассматривать дела, касающиеся прав интеллектуальной собственности: дела в спорах относительно прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, торговую марку; дела по спорам о регистрации, учете прав интеллектуальной собственности, признании недействительными, продлении действия, досрочном прекращении патентов, свидетельств, других актов; дела о признании торговой марки хорошо известной; дела по спорам относительно прав автора и смежных прав; дела по спорам относительно заключения, изменения, расторжения и исполнения договора о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, коммерческой концессии; дела по спорам, возникающим из отношений, связанных с защитой от недобросовестной конкуренции

Напомним, Совет Европейского союза одобрил новый план таможенного сотрудничества по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности.