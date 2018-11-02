На посади до Вищого суду з інтелектуальної власності відібрано 63 кандидати

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Конкурс до ІР-суду складає 3 кандидати на місце

На посади суддів Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності 63 кандидати успішно склали іспити та продовжують участь у конкурсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на преслужбу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

Зазначається що загалом до конкурсу на посаду в ІР-суді було допущено 210 кандидатів. На письмове анонімне тестування та практичне завдання, яке учасники складали в один день, з’явились 148 кандидатів.

"Успішно з ним справились 63 кандидати. Мінімальний прохідний бал серед переможців іспиту складає 145,25. Далі на переможців іспиту очікує наступний етап конкурсу - співбесіди з членами ВККСУ", - зазначили в прес-службі.

Також додали, що серед переможців спостерігається гендерний баланс - 31 жінка та 32 чоловіки.

"Переважна більшість кандидатів, а саме 76% - віком 30-39 років, 19% кандидатів, що пройшли далі - від 40 до 49 років. Найактивнішими виявились кандидати з Києва (19% кандидатів), Дніпропетровської області (13% кандидатів) та Рівненська області (10% кандидатів). Учасники, що успішно склали кваліфікаційний іспит в межах конкурсу до IP-суду, переважно є суддями (54 кандидати), кандидатів з досвідом адвокатів та патентних повірених по 2 відповідно", - зазначили у ВККСУ.

Конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності було оголошено 30 вересня 2017 року. А 5 жовтня 2018 року оголошено конкурс на зайняття 9 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

ІР-суд буде розглядати справи щодо прав інтелектуальної власності: справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку; справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів; справи про визнання торговельної марки добре відомою; справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав; справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила новий план митного співробітництва щодо боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності.