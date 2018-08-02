На посади суддів до ВАКС претендують 16 кандидатів на місце

Зокрема, 610 правників заявили про наміри брати участь у конкурсі до ВАКС

На посади суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) претендують 16 кандидатів на місце. Про це повідомив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Станіслав Щотка, передає кореспондент РБК-Україна.

"ВККСУ провела процедуру про наміри про участь у конкурсі до ВАКС. За підсумками реєстрації 610 правників заявили про наміри брати участь у конкурсі до ВАКС, 172 - до Апеляційної палати ВАКС. Таким чином, наявно майже 16 бажаючих на місце у вищому антикорупційному суді", - повідомив Щотка.

Він додав, що до участі у конкурсі до ВАКС запрошуються судді з 5-ти річним досвідом, адвокати, науковці та працівники з сукупним стажем на цих посадах у 7 років.

Нагадаємо, 2 серпня ВККСУ оголосила конкурс до Вищого антикорупційного суду. До ВАКС має бути обрано 39 суддів.

Раніше голова ВККСУ Сергій Козьяков повідомив, що про наміри брати участь у конкурсі до антикорупційного суду заявили понад півтисячі осіб.

Голова комісії пояснив, що станом на 31 липня, конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду ще не оголошено. Відповідно, прийом документів від кандидатів ще не розпочато. А подання заяв про наміри брати участь – не має жодних юридичних наслідків.