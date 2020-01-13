На должность главы "Укрэнерго" объявлен конкурс

Фото: НЭК "Укрэнерго" (Униан)

Прием документов завершается 27 января

В соответствии с предложением Министерства финансов Украины, 13 января оглашено проведение конкурса по отбору кандидатов на должность главы правления госпредприятия НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Сообщается, что претендентам необходимо предоставить базовый пакет документов до 18:00 27 января 2020 года. В частности, необходимо предоставить заявление на участие в отборе на имя председателя Комитета по вопросам назначений и вознаграждений набсовета "Укрэнерго" Оливье Апперт.

"Заявление должно содержать ФИО претендента - полностью, адрес регистрации, контактный номер телефона, адрес электронной почты (шаблон прилагается) и следующие документы: биографическую справку или резюме (на украинском и/или английском языках); декларацию об отсутствии конфликта интересов с НЭК "Укрэнерго" (на украинском и английском языках); согласие на обработку персональных данных (украинском и английском языках)", - говорится в сообщении.

Второй этап отбора будет проходить в виде собеседования. В случае прохождения претенденту необходимо предоставить перечень необходимых документов до 14 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что подвергается шантажу с момента запуска рынка земли. По его словам, он находится в активной фазе шантажа с июня 2019 года.

Также сообщалось, что руководство "Укрэнерго" заявило о существенном влияние бизнесмена Игоря Коломойского на процессы в энергетике. В частности, заводы Коломойского блокировали тарифы "Укрэнерго" в судах, из-за чего возникли долги компании перед "Гарантированным покупателем".