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Ковальчук видит существенное влияние Коломойского на процессы в энергетике

Новости » Экономика     26.12.2019 - 11:36
Ковальчук видит существенное влияние Коломойского на процессы в энергетике
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина)

Заводы Коломойского блокировали тарифы "Укрэнерго" в судах, из-за чего возникли долги компании перед "Гарантированным покупателем"

Руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук видит существенное влияние бизнесмена Игоря Коломойского на процессы в энергетике. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Ковальчук, суды по искам предприятий Коломойского заблокировали тарифы "Укрэнерго", установленные на июль-август.

"Они заблокировали выплаты, и все эти предприятия должны нам сотни миллионов гривен. Эти сотни миллионов гривен, поскольку мы - тарифное предприятие, мы не можем перекрыть другими видами деятельности, пойти взять кредит, чтобы заплатить по каким-то нашим обязательствам", - сообщил он.

В результате "Укрэнерго" недоплачивает по самой крупной статье расходов - компенсации ГП "Гарантированный покупатель" за разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой.

"И сотни миллионов гривен, которые нам не платят ферросплавные предприятия, не получают в итоговом смысле предприятия, производящие электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Одним из крупнейших игроков на этом рынке является ДТЭК", - добавил он.

Напомним, ранее руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина заявил, что подвергается шантажу с момента запуска рынка.

Отметим, руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина, что ограничения на выработку электроэнергии по диспетчерской команде в условиях профицита электроэнергии подтверждает независимость оператора системы.

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Новости Украины УкрэнергоИгорь КоломойскийЭлектроэнергия
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