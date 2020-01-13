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На посаду голови "Укренерго" оголошено конкурс

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 18:21
На посаду голови "Укренерго" оголошено конкурс
Фото: НЕК "Укренерго" (Уніан)

Прийом документів завершується 27 січня

У відповідності з пропозицією Міністерства фінансів України, 13 січня оголошено проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду голови правління держпідприємства НЕК "Укренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрэнерго".

Повідомляється, що претендентам необхідно надати базовий пакет документів до 18:00 27 січня 2020 року. Зокрема, необхідно надати заяву на участь у відборі на ім'я голови Комітету з питань призначень і винагород наглядової ради "Укренерго" Олів'є Апперт.

"Заява повинна містити ПІБ претендента - повністю, адреса реєстрації, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (шаблон додається) та наступні документи: біографічну довідку або резюме (українською та/або англійською мовами); декларацію про відсутність конфлікту інтересів з НЕК "Укренерго" (українською та англійською мовами); згода на обробку персональних даних (українською та англійською мовами)", - йдеться в повідомленні

Другий етап відбору буде проходити у вигляді співбесіди. У разі проходження претенденту необхідно надати перелік необхідних документів до 14 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що піддається шантажу з моменту запуску ринку землі. За його словами, він знаходиться в активній фазі шантажу з червня 2019 року.

Також повідомлялося, що керівництво "Укренерго" заявило про істотне вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на процеси в енергетиці. зокрема, заводи Коломойського блокували тарифи "Укренерго" в судах, з-за чого виникли борги компанії перед "Гарантованим покупцем".

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