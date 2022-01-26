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Не должен стать сюрпризом. США направили России ответ на "гарантии безопасности"

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки сегодня направили России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Накануне в Госдепе США заявляли, что содержание ответа не станет сюрпризом ни для России, ни для союзников Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg.

Российская сторона также уведомила о получении ответа от США. По информации издания "Коммерсантъ", документ в Министерство иностранных дел РФ привез посол США Джон Салливан. Он доставил два документа: один от США, второй от НАТО.

Накануне агентство Bloomberg рассказало, что американский ответ на российские предложения может содержать:

  • перечень сфер, которые США и НАТО готовы обсуждать с Россией;
  • перечень действий и поступков России, которые вызывают беспокойство у Европы.

Как отмечало издание, вряд ли в своем ответе США будут обсуждать требования российской стороны.

Учтено ли мнение Украины

Вчера на брифинге в Госдепе представитель ведомства Нед Прайс заявил, что США показали Украине предварительное содержание документа, чтобы услышать мнение украинских партнеров и учесть его в конечном тексте ответа Кремлю.

"Эти ответы не будут сюрпризом для НАТО, для Европейского союза и для Украины", - сказал Прайс, добавив, что для России американский ответ также не будет сюрпризом.

Напомним, НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки