Не должен стать сюрпризом. США направили России ответ на "гарантии безопасности"

Российская сторона также уведомила о получении ответа от США. По информации издания "Коммерсантъ", документ в Министерство иностранных дел РФ привез посол США Джон Салливан. Он доставил два документа: один от США, второй от НАТО.

Накануне агентство Bloomberg рассказало, что американский ответ на российские предложения может содержать:

перечень сфер, которые США и НАТО готовы обсуждать с Россией;

перечень действий и поступков России, которые вызывают беспокойство у Европы.

Как отмечало издание, вряд ли в своем ответе США будут обсуждать требования российской стороны.

Учтено ли мнение Украины

Вчера на брифинге в Госдепе представитель ведомства Нед Прайс заявил, что США показали Украине предварительное содержание документа, чтобы услышать мнение украинских партнеров и учесть его в конечном тексте ответа Кремлю.

"Эти ответы не будут сюрпризом для НАТО, для Европейского союза и для Украины", - сказал Прайс, добавив, что для России американский ответ также не будет сюрпризом.