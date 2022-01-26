Не повинна стати сюрпризом. США направили Росії відповідь на "гарантії безпеки"

Російська сторона також повідомила про отримання відповіді від США. За інформацією видання "Комерсант", документ в Міністерство закордонних справ РФ привіз посол США Джон Салліван. Він доставив два документи: один від США, другий від НАТО.

Напередодні агентство Bloomberg розповіло, що американська відповідь на російські пропозиції може містити:

перелік сфер, які США та НАТО готові обговорювати з Росією;

перелік дій та вчинків Росії, які викликають занепокоєння в Європи.

Як зазначало видання, навряд чи у своїй відповіді США будуть обговорювати вимоги російської сторони.

Чи врахована думка України

Вчора на брифінгу в Держдепі представник відомства Нед Прайс заявив, що США показали Україні попередній зміст документу, щоб почути думку українських партнерів та врахувати її в кінцевому тексті відповіді Кремлю.

"Ці відповіді не будуть сюрпризом для НАТО, для Європейського союзу і для України", - сказав Прайс, додавши, що для Росії американська відповідь також не буде сюрпризом.