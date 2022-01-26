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Не повинна стати сюрпризом. США направили Росії відповідь на "гарантії безпеки"

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки сьогодні направили Росії свою письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки". Напередодні у Держдепі США заявляли, що зміст відповіді не стане сюрпризом ні для Росії, ні для союзників Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg.

Російська сторона також повідомила про отримання відповіді від США. За інформацією видання "Комерсант", документ в Міністерство закордонних справ РФ привіз посол США Джон Салліван. Він доставив два документи: один від США, другий від НАТО.

Напередодні агентство Bloomberg розповіло, що американська відповідь на російські пропозиції може містити:

  • перелік сфер, які США та НАТО готові обговорювати з Росією;
  • перелік дій та вчинків Росії, які викликають занепокоєння в Європи.

Як зазначало видання, навряд чи у своїй відповіді США будуть обговорювати вимоги російської сторони.

Чи врахована думка України

Вчора на брифінгу в Держдепі представник відомства Нед Прайс заявив, що США показали Україні попередній зміст документу, щоб почути думку українських партнерів та врахувати її в кінцевому тексті відповіді Кремлю.

"Ці відповіді не будуть сюрпризом для НАТО, для Європейського союзу і для України", - сказав Прайс, додавши, що для Росії американська відповідь також не буде сюрпризом.

Нагадаємо, НАТО також планує надати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".

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