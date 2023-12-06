Доля для усіх зрадників. В ГУР підтвердили ліквідацію Киви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму", - заявив Юсов.

Як відзначив Юсов, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".

Що передувало

Сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела заявили про те, що колишнього народного депутата України Киву знайшли мертвив. Нібито, його виявили у Московській області в Одінцовському районі.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, ліквідація Киви була спецоперацією Служби безпеки України. Екснардепа вбили за допомогою стрілецької зброї.