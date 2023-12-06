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Доля для усіх зрадників. В ГУР підтвердили ліквідацію Киви

Середа 06 грудня 2023 18:01
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Доля для усіх зрадників. В ГУР підтвердили ліквідацію Киви Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Головному управління розвідки підтверджують ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Киви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, можемо підтвердити, що Ківу "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму", - заявив Юсов.

Як відзначив Юсов, Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".

Що передувало

Сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела заявили про те, що колишнього народного депутата України Киву знайшли мертвив. Нібито, його виявили у Московській області в Одінцовському районі.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, ліквідація Киви була спецоперацією Служби безпеки України. Екснардепа вбили за допомогою стрілецької зброї.

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Ілля Ківа ГУР
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