ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Судьба для всех предателей. В ГУР подтвердили ликвидацию Кивы

Среда 06 декабря 2023 18:01
UA EN RU
Судьба для всех предателей. В ГУР подтвердили ликвидацию Кивы Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального экс-депутата Ильи Кивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, можем подтвердить, что Киву "все". Такая судьба постигнет других предателей Украины и приспешников путинского режима", - заявил Юсов.

Как отметил Юсов, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".

Что предшествовало

Сегодня, 6 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники заявили о том, что бывшего народного депутата Украины Киву нашли мертвым. Якобы, его обнаружили в Московской области в Одинцовском районе.

Согласно данным источников РБК-Украина, ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины. Экс-нардепа убили с помощью стрелкового оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илья Кива ГУР
NEWS
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО