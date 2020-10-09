Доля стран ЕС резко снизилась в украинском экспорте

Экспорт из Украины в страны Европейского союза в январе-сентябре 2020 года сократился на 16% до 13,066 млрд долларов. Таким образом, доля стран ЕС в украинском экспорте упала до 37% с 41% по итогам 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, импорт в Украину из стран ЕС за девять месяцев 2020 года сократился на 9% до 16,643 млрд долларов. Доля стран ЕС выросла до 44% с 42% по итогам 2019 года.

Также значительно упала торговля со странами СНГ. В экспорте доля СНГ сократилась до 12% с 14% по итогам 2019 года, в импорте - до 16% с 20%.

В то же время выросла доля других стран мира - в экспорте до 51% с 45%, в импорте до 40% с 38 по итогам 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составил 73,066 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,822 млрд долларов).

Напомним, Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время пандемии. По итогам первого полугодия 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,5% (6 789,2 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%.