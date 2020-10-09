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Частка країн ЄС різко знизилася в українському експорті

Автор: Олександр Білоус

Україна частково компенсувала втрати за рахунок розширення торгівлі з іншими країнами світу

Експорт з України в країни Європейського союзу в січні-вересні 2020 року скоротився на 16% до 13,066 млрд доларів. Таким чином, частка країн ЄС в українському експорті впала до 37% до 41% за підсумками 2019 року.

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, імпорт в Україну з країн ЄС за дев'ять місяців 2020 року скоротився на 9% до 16,643 млрд доларів. Частка країн ЄС зросла до 44% з 42% за підсумками 2019 року.

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Також значно впала торгівля з країнами СНД. В експорті частка СНД скоротилася до 12% з 14% за підсумками 2019 року, в імпорті - до 16% з 20%.

У той же час зросла частка інших країн світу в експорті до 51% з 45%, в імпорті до 40% з 38 за підсумками 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-вересні 2020 року склав 73,066 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (80,822 млрд доларів).

Нагадаємо, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час пандемії. За підсумками першого півріччя 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,5% (6 789,2 млн доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%.

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